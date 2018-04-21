В США после взрыва в пассажирском самолете во время полета, проведут проверку двигателей Boeing 737.

Об этом сообщает DW.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) проведет тотальную внеплановую проверку двигателей самолетов Boeing 737.

Под проверку попадут воздушные судна, двигатели которых имеют "стаж" по меньшей мере 30 тысяч циклов или находятся в эксплуатации более 20 лет.

Согласно постановлению FAA, авиакомпаниям отводится 20 дней на проведение основательной проверки двигателей воздушных судов указанного типа. В целом осмотреть планируется 352 двигатели в США и 681 в мире.

Напомним, что в США один человек погиб и семеро пострадали, после того как один из двигателей пассажирского самолета компании Southwest Airlines загорелся и взорвался в воздухе.

Ранее "Страна" сообщала, что рядом с аэропортом Белфаста рухнул самолет, есть погибшие.