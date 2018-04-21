В ООН подсчитали, сколько гражданских лиц погибло с начала боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает Twitter Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA).

По данным ООН, более двух тысяч человек погибли с 2014 года.



"Более 2 540 гражданских лиц погибли и 9 тыс. получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины 4 года назад. Количество погибших увеличивается почти каждый день", - сказано в сообщении.

Фото: twitter.com/OCHA_Ukraine

Напомним, что ранее представитель ООН Нил Волкер доложил государствам-членам ООН о гуманитарной ситуации на востоке Украины. Он потребовал обеспечить бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции.

В ООН отметили, что гражданские лица - главные жертвы ситуации на востоке Украины.

Ранее "Страна" также сообщала, что Генсек ООН заявил, что холодная война вернулась.