Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления Северной Кореи о прекращении ядерных испытаний.

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

Лидер американцев назвал решение КНДР хорошей новостью.

"Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира-большой прогресс! С нетерпением ждем встречи на высшем уровне", - написал Трамп.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Напомним, что глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерный полигон на севере страны прекращает свою работу. Начиная с 21 апреля, КНДР остановит ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет.

Также разведка США сообщила, что глава КНДР получил приглашение посетить Россию.