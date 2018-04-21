В Северной Корее останавливают ядерные и ракетные испытания.

Об этом сообщает АР.

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерный полигон на севере страны прекращает свою работу.

Начиная с 21 апреля, КНДР остановит ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет.

Лидер Северной Кореи отметил, что страна делает такой шаг, чтобы изменить свою национальную направленность и улучшить экономику.

Данное решение принято за несколько дней до того, как Ким Чен Ын, как ожидается, встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном селе Панмунджом внутри демилитаризованной зоны.

Ранее "Страна" сообщала, что США могут открыть посольство в КНДР и начать гуманитарную помощь в обмен на отказ от ядерной программы.

Также разведка США опубликовала спутниковые фото ядерного реактора в КНДР, где проходят секретные испытания.