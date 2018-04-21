Ким Чен Ын заявил о прекращении испытания ядерного оружия
В Северной Корее останавливают ядерные и ракетные испытания.
Об этом сообщает АР.
Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерный полигон на севере страны прекращает свою работу.
Начиная с 21 апреля, КНДР остановит ядерные испытания и пуски межконтинентальных баллистических ракет.
Лидер Северной Кореи отметил, что страна делает такой шаг, чтобы изменить свою национальную направленность и улучшить экономику.
Данное решение принято за несколько дней до того, как Ким Чен Ын, как ожидается, встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном селе Панмунджом внутри демилитаризованной зоны.
Ранее "Страна" сообщала, что США могут открыть посольство в КНДР и начать гуманитарную помощь в обмен на отказ от ядерной программы.
Также разведка США опубликовала спутниковые фото ядерного реактора в КНДР, где проходят секретные испытания.