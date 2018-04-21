За прошедшие сутки боевики на Донбассе обстреливали позиции ВСУ из запрещенного оружия 36 раз. Погиб один военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Лебединского, выпустив 40 реактивных снарядов. Также в Лебединском боевики применили 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме этого, из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов открывали огонь по защитникам Широкино и Водяного. Минометы калибра 120 мм применил возле Новотроицкого, 82 мм минометы - в районе Песков, Водяного и Шахты "Бутовка". Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие звучали у Гнутово, Шахты "Бутовка", Водяного, Песков, Верхнеторецком и Опытного.

Огонь из стрелкового оружия велся по защитникам Марьинки, Невельского, Авдеевки и Новотроицкого.

На Луганском направлении пророссийские боевики обстреляли опорные пункты в районе Попасной, из 82 мм минометов и вооружения БМП - под Троицким, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Новгородского.

Кроме этого, гранатометы и снайперское оружие применили вблизи Зайцева, вооружения БМП - в районе Крымского, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Майского, а стрелковое оружие - под Новолуганским.

В результате обстрелов погиб один украинский военный, еще один получил ранение.

Фото: facebook.com/ato.news

Ранее "Страна" сообщала, что за сутки в зоне АТО погиб еще один боец Вооруженных сил Украины.

Также с начала АТО Украина упала на 8 позиций в мировом рейтинге военной мощи.