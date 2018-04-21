Пока в Сирии и Украине идет обострение противоречий глобальных игроков, в еще одной болевой точке миропорядка - на Корейском полуострове - похоже, наметились серьезные улучшения.

Лидер КНДР Ким Чен Ын анонсировал закрытие военной ядерной программы и переход экономики страны на мирные рельсы.

Это уже вызвало одобрительные комментарии и в России, и за океаном. А в Украине снова заговорили о наличии "болшой сделки" между Путиным и Трампом.

"Страна" разбиралась, что произошло в Северной Корее.

Новый курс Кима

В Северной Корее вчера прошел пленум правящей Трудовой партии, который принял ряд исторических решений.

Главное из них - Пхеньян отказался от дальнейших ядерных и ракетных испытаний, чтобы сосредоточиться исключительно на развитии экономики страны.

По словам Ким Чен Ына, "новый стратегический курс, концентрирующий все силы на экономическом строительстве, представляет собой самую научную и революционную линию партии".

Но резать весь свой ядерный арсенал на металлолом КНДР не собирается. Сворачиваются лишь испытания баллистических ракет, из-за которых страна сегодня находится под санкциями Совбеза ООН (последние, самые жесткие, были введены в 2017 году), которые не дают Северной Корее нормально торговать.

Полигон для испытаний, который расположен на севере страны, также будет закрыт к концу лета 2018 года.

"В условиях, когда мы завершили постановку на вооружение ядерных средств, теперь у нас исчезла необходимость в ядерных испытаниях и испытаниях баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, а следовательно полигон для ядерных испытаний исчерпал свою миссию", - приводит госагентство КНДР слова Ким Чен Ына.

В то же время, Пхеньян обещает применить ядерное оружие в случае военной угрозы стране.

Теперь, по данным съезда, "все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны".

Для этого КНДР будет "активизировать тесные контакты и диалог с соседними государствами и международным сообществом".

Разрядка перед встречей с Трампом

Интересно, что меньше, чем через неделю - 27 апреля - состоится первый саммит двух Корей, на котором будут обсуждать вопросы возможного объединения.

Первое потепление между враждующими, но братскими странами произошло на Олимпиаде-2018, которая проходила в южнокорейском Пхенчхане.

Там впервые выступила объединенная сборная обеих стран. С президентом Южной Кореи Муном встретился председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, а на церемонии закрытия высокопоставленный партийный деятель, экс-глава военной разведки Севера Ким Ён Чхоль сидел в одной ложе с дочерью президента США Иванкой Трамп.

Кроме того, известно, что сейчас готовится встреча Кима с Трампом, который дважды прокомментировал в Твиттер заявление лидера КНДР и назвал его "прогрессом".

"Северная Корея согласилась приостановить все ядерные испытания и закрыть крупный испытательный полигон. Это очень хорошая новость для Северной Кореи и мира - большой прогресс! Ждем нашего Саммита".

В соседней Японии (союзник США) поприветствовали решение КНДР, но назвали его "недостаточным" - ведь у Пхеньяна остаются все ранее произведенные ракеты, которые могут достичь берегов Японии.

"Заявление КНДР не является удовлетворительным. В особенности, для Японии, когда в заявлении (КНДР – ред.) не было упомянуто ни отказа от баллистических ракет среднего и малого радиуса действия, ни отказа от ядерного вооружения. Этого недостаточно", - заявил премьер Синдзо Абэ.

"Точка не поставлена". Реакция России и Китая

В РФ также требуют от КНДР большего. Здесь настаивают, что Пхеньян должен вернуться в рамки международных ядерных договоров и пустить в страну экспертов МАГАТЭ. А этого в материалах пленума Трудовой партии Кореи нет.

"Финальная точка пока не поставлена. Решений пленума ЦК ТПК недостаточно. Чтобы подтвердить изменение не тактики, но стратегии взаимоотношений с окружающим миром, КНДР предстоит вернуться в режим Договора о нераспространении ядерного орудия и возобновить полномасштабное сотрудничество с МАГАТЭ", - написал в Facebook Константин Косачев, глава Комитета по международным делам Совета Федерации.

По его словам, у Северной Кореи, возможно, действительно появилось дееспособное оружие массового поражения - это еще одно объяснение, почему неуступчивый годами Ким вдруг свернул ядерную программу.

Впрочем, новость, считает Косачев, будет все равно положительно воспринята и в Москве, и в Пекине, и в Сеуле. Также он напомнил, что такой результат достигнут благодаря действиям всех указанных столиц, а не только Вашингтона.

"Американцы, вне всякого сомнения, припишут результат себе. Мол, продемонстрировали военную мощь, додавили санкциями, да и вообще не дрогнули. В общем, спасли мир. На самом деле прогресс, если он подтвердится, стал возможным в силу коллективных действий пяти стран в "шестерке", где у каждой страны была своя роль и где сохранение каналов диалога с Пхеньяном у Пекина и Москвы было не менее важным инструментом, чем публичные угрозы «стереть с лица земли» со стороны Вашингтона", - написал Косачев.

МИД Китая высказался о решении КНДР в одобрительном тоне.

"Большая сделка"

Эксперты уже начали комментировать новости из Северной Кореи.

"Эффективность "Большой сделки" уже нельзя поставить под сомнение

Ким Чен Ын заявил, что КНДР останавливают ядерные испытания. И просоединяются к процессу ядерного разоружения.

Трамп в Твиттере ответил: это хорошая новость и он с нетерпением ждет встречи с Ким Чен Ыном.

Я же опять напомню: без договоренностей Трампа-Путина в рамках "Большой сделки" и влияния Кремля на Пхеньян никакой "ядерной разрядки" не было бы", - считает украинский политолог Дмитрий Корнейчук.