Прах Нестора Махно, организатора революционного движения на юге Украины в период гражданской войны, может быть перевезен из Парижа на его малую родину – райцентр Гуляйполе Запорожской области, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как рассказал Брыль в пятницу в ходе совещания в Запорожской ОГА, областные власти намерены инициировать перезахоронение праха Махно на его исторической родине - райцентре Гуляйполе, поскольку завершается срок аренды его места на кладбище Пер-Лашез во Франции.

Он отметил, что запорожцы намерены с почестями провести процедуру перезахоронения урны с прахом Батьки Махно, а также установить в Гуляйполе памятник легендарному земляку.

Ранее сообщалось, что летом прошлого года по улицам Львова прошел Марш воли в честь анархиста Нестора Махно.

Еще мы писали, что министр Омелян предложил вслед за Олесем перевезти в Киев прах Бандеры и Петлюры.