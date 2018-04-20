Компания Google создаст мессенджер Chat, который заменит стандартные СМС на устройствах, работающих на системе Android.

Об этом пишет The Verge.

"Chat будет работать на платформе Rich Communications Services (RCS). Мессенджер будет взимать плату за данные, потребляемые при отправке вашего сообщения, а не за стоимость СМС по тарифному плану. Если сообщение будет отправлено пользователю, у которого не установлен Chat, или пользователю iOS, они получат обычное сообщение", - говорится в публикации.

Отмечается, что Chat похож на мессенджер iMessage, который компания Apple предлагает своим пользователем. Однако, в отличие от iMessage, Chat не зашифрован.

Сообщения будут храниться на серверах телефонного оператора в читаемом формате, и власти страны смогут запросить и получить переписку любого пользователя.

По данным The Verge, из-за выпуска нового мессенджера компания Google приостановит развитие мобильного приложения для обмена сообщениями Allo, которое появилось на устройствах Android в 2016 году, и направит все свои усилия на разработку Chat.

Напомним, что юристы Telegram подают в суд на Роскомнадзор из-за блокировки мессенджера.

Еще отметим, что американские эксперты нашли вирус, ворующий данные из мессенджеров.