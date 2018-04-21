Подразделения Службы безопасности совместно с Вооруженными cилами Украины, Нацгвардией, Национальной полицией, ГосЧС, пограничниками, представителями органов областной и местной власти провели на базе стратегически важного объекта Одесской области масштабные антитеррористические учения.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Привлеченные к обучению подразделения продемонстрировали готовность противодействовать террористически-диверсионным проявлениям и эффективно выполнять свои функции в экстремальных условиях", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь проведут совместные командно-штабные учения.

Также мы писали, что у границы с Россией начались военные учения по территориальной обороне.

Еще мы отмечали, что на военные учения "Быстрый Тризубец" в Украину приедут 2,5 тысячи иностранных военных.