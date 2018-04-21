Известный юрист Андрей Портнов заявил, что фактам коррупционных схем, изложенных в книге Онищенко он направил в НАБУ заявление о преступлении, совершенно руководителями партии "Народный фронт".

Об этом он сообщил в Facebook, приведя отрывки из заявления.

"Сегодня отправил в НАБУ заявление о преступлении функционеров НФ. Отрывок из документа:

"Наведені обставини дають достатні підстави стверджувати, що в діях службових та посадових осіб політичної партії "Народний фронт", вбачаються ознаки злочинів, передбачених статтями:

- ст.364 КК України: зловживання владою або службовим становищем;

- ст.191 КК України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

- ст.159-1 КК України: порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборної агітації.

Закон обязывает НАБУ внести это в реестр и начать расследование. Будем информировать, ходатайствовать, обжаловать и собирать юридическую базу для будущих времён", - написал Портнов.

Фото: facebook.com/portnov.andrey.ukraine

Напомним, что, как написал в своей книге Александр Онищенко, в 2014 году, накануне выборов руководство партии "Народный фронт" придумало схему, как при помощи манипуляции с тарифами на газ незаконно заработать и направить на финансирование своей предвыборной кампании 40 миллионов долларов.

Как сообщала "Страна", скандальная книга Онищенко о коррупции президента Порошенко уже доступна к заказу.

Ранее сообщалось, что в НАБУ готовы проверить пленки Онищенко с Порошенко.