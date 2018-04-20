Хоккеисты юниорской сборной Украины (игроки до 18 лет) повысились в классе и в следующем году будут выступать в группе А первого дивизиона чемпионата мира.

"Сине-желтые" сенсационно заняли первое место в дивизионе 1В мирового первенства, которое проходило на ледовой площадке киевского Дворца спорта, передает Укринформ.

Юниорская сборная Украины выиграла домашний чемпионат мира по хоккею.

Так, в заключительном матче турнира сборная Украины со счетом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) разгромила команду Румынии, которая в итоге опустилась в дивизион 2А.

Шайбы у победителей забросили: Кирилл Ланин (10-я минута), Александр Пересунько (12), Алексей Сиротенко (30), Артем Матейченко (35), Дмитрий Даниленко (43) и Феликс Морозов (56).

В других играх пятого тура Япония в овертайме переиграла Италию - 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0), а австрийцы взяли верх над венграми - 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

В предыдущих встречах подопечные Олега Игнатьева уступили Японии (0:1) и победили Австрию (5:3), Венгрию (4:3) и Италию (3:1).

Итоговое турнирное положение: Украина - 12 очков, Австрия - 12, Япония - 10, Венгрия - 7, Италия - 4, Румыния - 0.

Ранее сообщалось, как болельщики поздравили ХК Донбасс с победой в чемпионате Украины по хоккею.