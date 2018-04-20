В тексте вчерашнего обращения президента Украины к Константинопольскому патриарху Варфоломею нашлась грамматическая ошибка.

"Цей документ піднесе на нові висити (имелось в виду "висоти" - ред.) повагу та авторитет Вселенського Патріарха серед українців", - написал Порошенко Варфоломею.

Текст с ошибкой пока еще находится на сайте Верховной Рады, которая 19 апреля поддержала обращение президента. На сайте АП ошибку уже исправили.

Напомним, 19 апреля парламент принял обращение Петра Порошенко к патриарху Варфоломею с просьбой даровать Украине автокефалию.

"Страна" уже разбиралась, увенчается ли успехом еще одна попытка создать Единую поместную церковь.