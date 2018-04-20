Исполнительница одной из главных ролей в сериале "Игре престолов" Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) сняла небольшой ролик, где показана часть съемочной площадки популярного телешоу.

"Актриса в образе "Матери драконов" показывает часть площадки, а также свой трейлер, который полностью увешан фотографиями Джейсона Момоа", - говорится в публикации.

Сама съемочная площадка практически не показана в видео, но есть зеленая комната, в которой якобы стоит Железный трон, показаны павильоны, в которых проходят съемки, и два главных героя саги, которые выходят к зрителю в костюмах из сериала - в одном из кадров к Эмилии Кларк присоединяется Кит Харрингтон, играющий в сериале роль Джона Сноу.

Сам ролик посвящен благотворительной цели - призвать поклонников телешоу сделать пожертвования в фонд медсестер Королевского колледжа. Отмечается, что один из благотворителей сможет поужинать с "Матерью драконов" и побывать на съемках "Игры престолов".

Видео: Youtube.com

Как сообщала "Страна", актер призвал зрителей не верить слухам о финале сериала Игра Престолов.

Ранее стало известно, что актриса поведала о потрясающем финале сериала только маме.

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