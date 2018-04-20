Сегодня, как сообщает в своем Facebook помощница нардепа Игоря Мосийчука - Татьяна Близнюк, состоялось бракосочетание известной в среде радикалов Виты Заверухи с не менее известным организатором радикальных акций Евгением Строканем по кличке Хирург.

Примечательно, что оба молодожена - фигуранты громких дел. Причем жених - Строкань закладывал в показаниях друга и соратника Заверухи - Станислава Краснова по кличке Гонта.

Сейчас же под патронатом другого радикала Дмитрия Корчинского, Строкань основал свою общественную ячейку - Неизвестный патриот и недавно пикетировал телеканал "ЗИК".

Помощница Мосийчука - Близнюк искренне удивляется что соединило радикалку Заверуху и человека, дававшего показания на их соратника - Краснова. Она даже выложила в сеть фрагмент протокола допроса с показаниями Строканя.

Сам молодожен воевал ранее в "Айдаре" и даже побывал во взводе, которым командовала Надежда Савченко.

"Весілля. Віта Заверюха та Хірург. Вітайте молодих!" - Дмитрий Корчинский/Facebook

Напомним, что Заверуха обвиняется в соучастии в посягательстве на жизнь правоохранителя по ст.348 УК - соучастии в убийстве сотрудников ГАИ на посту Быковня в 2015 году, два года провела в СИЗО.

25 января 2017 года она вышла из Лукьяновского СИЗО под залог в 1.6 млн.грн., который внес бизнесмен Алексей Тамразов, ранее заплативший залог за Дениса Полищука, обвиняемого в соучастии в убийстве писателя Олеся Бузины. Дело Заверухи и ее подельников слушается в Бориспольском суде с марта прошлого года.