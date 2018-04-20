Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде законодательно усовершенствовать нормы, определяющие основания приобретения гражданства Украины, прежде всего по территориальному происхождению, путем внесения изменений в закон О гражданстве.

Согласно пояснительной записке к внесенному Порошенко в парламент как безотлагательному к рассмотрению законопроекту №8297, он "разработан с целью усовершенствования норм, устанавливающих основания приобретения гражданства Украины, прежде всего по территориальному происхождению, дополнительные основания, по которым лица не принимаются в гражданство Украины, полномочия государственных органов, принимающих участие в решении вопросов гражданства Украины в части проверки оснований его приобретения, согласования и принятия решения об оформлении".

Среди прочего, президентским законопроектом предусматривается внесение изменений, которыми "ограничивается во времени срок, в течение которого должна быть оформлена принадлежность к гражданству Украины лиц, признанных гражданами Украины пунктами 1 - 3 части первой статьи 3 закона Украины "О гражданстве Украины".

Согласно сравнительной таблице, президент предлагает изложить упомянутые пункты в таком виде:

1) все граждане бывшего СССР, которые на момент провозглашения независимости Украины (24 августа 1991 года) постоянно проживали на территории Украины и принадлежность которых к гражданству Украины установлена до 1 мая 2018";

2) лица, независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, языковых или других признаков, которые на момент вступления в силу закона Украины "О гражданстве Украины" (13 ноября 1991 года) проживали в Украине и не были гражданами других государств и принадлежность которых к гражданству Украины установлена до 1 мая 2018";

3) лица, которые прибыли в Украину на постоянное проживание после 13 ноября 1991 года и которым в паспорте гражданина б.СССР образца 1974 года органами внутренних дел Украины внесена надпись "гражданин Украины", и дети таких лиц, которые прибыли вместе с родителями в Украину и на момент прибытия в Украину не достигли совершеннолетия, если указанные лица подали заявления об оформлении принадлежности к гражданству Украины; и принадлежность которых к гражданству Украины установлена (оформлена) до 1 мая 2018 года".

Также Порошенко в своем законопроекте предлагает сузить круг лиц - выходцев с территории Украины, при наличии которых лицо имеет право на приобретение украинского гражданства по территориальному происхождению.

Автор законопроекта предлагает внести положение, согласно которому гражданство Украины по территориальному происхождению не может получить лицо, совершившее преступление против человечества или осуществлявшее геноцид, осужденное в Украине за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления (до погашения или снятия судимости), или совершившее на территории другого государства деяние, которое признано законодательством Украины тяжким или особо тяжким преступлением.

Ранее сообщалось, что президент Порошенко предложил Раде лишить гражданства украинцев, участвовавших в российских выборах.

Еще мы писали, что связанная с Порошенко компания прекратила трансляцию телеканала NewsOne на Киев и область.