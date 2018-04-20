Сразу в 1,7 тыс. школ и детских садов работают без исправных систем противопожарной защиты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по итогам проведенных проверок.

По состоянию на 18 апреля ГосЧС выявила в общей сложности 27 705 нарушений требований техногенной пожарной безопасности в школах и детсадах, при этом 10 202 из них были обнаружены в предыдущие годы, однако не устранены.

В частности, в 1 729 заведениях отсутствуют или неисправны автоматические системы противопожарной защиты, в 458 - отсутствует или неисправно внешнее противопожарное водоснабжение, в 190 - внутреннее противопожарное водоснабжение.

Кроме того, 363 здания требуют замены или ремонта систем электроснабжения, в 154 необходимо перепланировать пути эвакуации, 652 здания необходимо оборудовать первичными средствами пожаротушения.

За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предложенных предписаниями мер к административной ответственности привлечено 2 355 руководителей учреждений и ответственных должностных лиц и направлено 65 исковых заявлений в административный суд.

Также сообщается, что по результатам проверок выявлено 2 198 нарушений в учреждениях здравоохранения со стационарным лечением.

За нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписаний к административной ответственности привлечено 143 руководителя учреждений и ответственных лиц и направлено 9 исковых заявлений в административный суд.

Ранее ГосЧС обнаружила 15 тыс. нарушений пожарной безопасности в ходе проверок торгово-развлекательных центров, кинотеатров и школ, а также больниц. ГосЧС требует закрыть 125 объектов из-за нарушений пожарной безопасности

Как сообщала "Страна", в школах, больницах и ТРЦ Киева и Одессы нашли серьезные нарушения пожарной безопасности.

Мы писали, что в России уточнили количество погибших на пожаре в Кемерово: не 64, а 60 человек.