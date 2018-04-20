В 2017 году Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы США свой золотой запас в размере 28,7 тонны золота.

Об этом говорится в годовом отчете банка, передают Вести.

Согласно документу, к концу 2016 года хранившийся в ФРС золотой запас Турции составлял 28,689 тонны.

В графе с аналогичным показателем на конец 2017 года - стоит прочерк.

Свои золотые резервы из США вывели также частные банки Турции, откликнувшись на призыв президента Реджепа Тайипа Эрдогана "использовать против доллара золото".

Всего в Турцию удалось возвратить 220 тонн золота.

Как сообщала "Страна", в США рассматривают введение санкций против Турции из-за заключения контракта на покупку российских систем ПВО С-400.

Отметим, что с начала 2016 года Германия ускоренно возвращает свой золотой запас из-за рубежа.