Служба безопасности Украины предотвратила ввоз из Польши на украинскую территорию почти 5 тысяч таблеток с псевдоэфедрином.

Как сообщила в пятницу пресс-служба управления СБУ во Львовской области, сотрудники спецслужбы обнаружили наркосодержащие таблетки в личных вещах двоих жителей Днепропетровской области во время осмотра рейсового автобуса, въезжавшего из Польши через пункт пропуска "Рава-Руська".

Для транспортировки таблетки размельчили и спрятали в детских гигиенических средствах.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам части третьей статьи 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Фото: facebook.com/SBULviv/

Как сообщала "Страна", во Львовской области рухнула самодельная "гравицапа" с контрабандой.

Мы писали, что на Буковине контрабандисты пытались отбить у пограничников своих подельников.