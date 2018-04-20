Ввиду прекращения подачи воды жителям Авдеевки (Донецкая обл.) с Донецкой фильтровальной станции (ДФС), запасов задействованного местного резервуара хватит до 22 апреля включительно, информируют в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

"На сегодня вода для г.Авдеевка поступает из запасов, хранящихся в углубленном резервуаре. Это дает возможность подавать воду в жилые дома дважды в день по 4:00 до 22 апреля включительно", - говорится в обнародованном в пятницу вечером на сайте МинВОТ сообщении.

Кроме этого, говорится в информации, Международный комитет Красного Креста сообщил, что по состоянию на 20 апреля в Авдеевке наполнено 11 резервуаров общей сложности на 18 м.куб. воды для реагирования в случае крайней необходимости.

Как сообщалось, 18 апреля работа ДФС была приостановлена, что повлекло прекращение подачи воды в Авдеевку и ряд других населенных пунктов.

19 апреля остатки воды из системы ДФС поступали в резервуары Авдеевки для подачи населению.

Как сообщала "Страна", 18 апреля Донецкая фильтровальная станция сообщила об остановке работы из-за обстрела сотрудников предприятия.

Также появилось сообщение, что Донецкая фильтровальная станция может возобновить работу на выходных.

Однако, к ОБСЕ не знают, когда Донецкая фильтровальная станция возобновит свою работу.