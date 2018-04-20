Служба безопасности не намерена обнародовать результаты судебно-психологической экспертизы с применением полиграфа внефракционного депутата Верховной Рады Надежды Савченко. Об этом сообщил источник в СБУ, пердают "Украинские новости".

"Общественность ознакомится с результатами экспертизы только в суде", - сказал он.

По его словам, выводы экспертизы являются тайной следствия.

Он также сообщил, что пока эксперты не передавали результаты этой экспертизы в СБУ, но сделают это в ближайшее время.

Ранее "Страна" сообщала, что помощник Савченко призвала всех желающих приходить к нардепу на прием в СИЗО.

Также мы рассказывали, что суд отказал военной прокуратуре в принудительном заборе биоматериалов Савченко.