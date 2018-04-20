В Луганской области 15 детей в возрасте от 10 до 12 лет госпитализированы с отравлением различной степени тяжести после еды в одном из заведений общественного питания. Ранее сообщалось о 12 госпитализированных.

"Сегодня, дети из разных городов и районов области приняли участие в детском мероприятии, во время которого они употребляли заранее приготовленные завтраки. Уже через несколько часов после еды 15 из 22 детей были госпитализированы", - написала начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Она отметила, что дети доставлены в больницы Северодонецка и Лисичанска.

"Определяется точный круг потерпевших, пострадавших от отравления", - сообщила Погукай.

Фото: facebook.com/csomvd

В свою очередь глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз на своей странице сообщил, что двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных – средней тяжести. Потерпевшим оказывается медицинская помощь в полном объеме.

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