В пятницу, 20 апреля мировые цены на нефть марки Brent превысили отметку $74. Это произошло после кратковременного "твиттер-снижения".

В 21:20 по Киеву цена фьючерса достигла уровня $74,19 за 1 баррель "черного золота". Затем она вновь незначительно снизилась.

Стоимость аналогичного контракта на "североамериканскую" марку WTI также выросла - $68,47.

Фото: ru.investing.com

В целом, мировые цены на нефть продолжают стабильный рост и обновляют максимумы с конца 2014 года.

Как сообщала "Страна", 19 апреля 2018 цена нефти Brent выросла до $73,94 за баррель. По данным Минэнергетики США, запасы нефти в стране на минувшей неделе сократились на 1,07 млн баррелей, бензина - на 2,97 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей.

Напомним, что обстановка в Сирии и санкции против России во вторник толкали цены на нефть вверх.