С 20 апреля 2018 Телерадиокомпания "Экспресс-Информ" прекратила ретрансляцию телеканала NewsOne в цифровом формате на 43 ТВК Киева и Киевской области.

Об этом говорится в заявлении телеканала.

"Неожиданно 15 марта мы получили письмо от компании "Экспресс-Информ" по одностороннего прекращения действия Договора по 20 апреля. Данное письмо носит информативный характер о расторжении договора и не содержит в себе никакой мотивации о прекращении нашего сотрудничества", - сообщает руководство телеканала.

Это вызывает со стороны телеканала определенное непонимание ситуации, так как в течение длительного времени данная сотрудничество не вызывало нареканий со стороны "Экспресс-Информ".

"В ответ нами было направлено письмо, в котором мы предлагали начать конструктивный диалог и переговоры по изменению условий договора, которые не устраивают "Экспресс-Информ". Также данным письмом нами было предложено повысить размер платежей с нашей стороны за ретрансляцию. Никакого ответа мы на это обращение не получили", - сообщает руководство телеканала.



Согласно открытым данным из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, бенифециарним владельцем ООО "Телерадиокомпания "Экспресс-Информ" является президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщалось, накануне в эфире ток-шоу "Украинский формат" на телеканале NewsOne беглый нардеп Александр Онищенко рассказал о книге про президента под названием "Петр Пятый" и о самых резонансных коррупционных схемах в Украине за последние несколько лет, описанных в ней.