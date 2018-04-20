Представитель ВО Свобода Марьяна Батюк которая опубликовала у себя в Facebook "няшную" фотографию фюрера, назвала его "большим человеком" и привела две цитаты из "нацистской библии" Mein Kampf ("Моя борьба") заявила, что ее страницу взломали.

"Я шокирована что сейчас происходит. Я ничего не писала и не распространяла. Очевидно, мою страницу взломали. Знаю, как и кто убивал мой народ. Я националистка. Как историк знаю, что нацистский и коммунистический режимы -это два огня между которыми украинцы боролись. Гитлер-преступник! Это моя позиция!" - написала она.

Фото: facebook.com/mabatyuk

Мы писали, что в соцсетях обсуждают скандал с депутатом Львовского горсовета, которая поздравила Адольфа Гитлера с днем рождения. Основной лейтмотив постов: "Ей не будет ничего"



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