В ходе торгов в пятницу, 20 апреля цена барреля нефти эталонных марок Brent и WTI краткосрочно снизилась после твиттер-заявлений президента США Дональда Трампа.

Он высказал предположение, что цены на топливо искусственно завышены усилиями Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК).

"Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!" - говорится в сообщении президента США.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на $0,45 (0,61%).

Нефть WTI с поставкой в мае на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась на $0,34 (0,5%). Более активный июньский фьючерс подешевел на 0,59%, до $67,93 за баррель.

В целом же, с начала недели 16-23 апреля цена нефти Brent подорожала на 1%, а WTI - на 0,8%.

Заявление было сделано параллельно проходящей в Саудовской Аравии встрече министров стран ОПЕК+, на которой рассматривались вопросы текущего состояния рынка нефти и планы по дальнейшей реализации соглашения об ограничении добычи. Министры стран ОПЕК солидарно выразили свое несогласие с заявлением Трампа. "Нет такой вещи, как искусственные цены на нефть. Цены определяет рынок", - поправил Трампа министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль Фалих.

При этом генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо указал на то, что от повышения цен на нефть выигрывают производители топлива в США.

Ранее нефть дорожала на заявлениях министра нефти Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что сокращение товарных запасов топлива в развитых странах мира отмечается 15 месяцев подряд и составило в общей сложности почти на 300 млн баррелей.

Кроме того, министр энергетики России Александр Новак отметил, что страны ОПЕК+ "пришли к консенсусу, что нельзя останавливаться, несмотря на улучшение ситуации на нефтяном рынке".

Как сообщала "Страна", в четверг, 19 апреля 2018 цена нефти Brent выросла до $73,94 за баррель. Цены на "черное золото" растут за счет снижения запасов в США.

Отметим, что из-за американских санкций против России мир ждет взлета цен на алюминий, никель и медь.