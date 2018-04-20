В Луганской области в больницу с пищевым отравлением попали 12 детей. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Юрий Гарбуз на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 20 апреля.

По его словам, дети участвовали в мероприятии, организованном благотворительным фондом в Северодонецке.

"Медицинская помощь предоставляется в полном объеме. Двое детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных - средней тяжести", - написал Гарбуз.

По его данным, прокуратурой Луганской области возбуждено уголовное производство.

Фото: facebook.com/YuriyGarbuzz

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