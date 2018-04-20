Государственная служба по чрезвычайным ситуациям ликвидирует пожар в ресторане по ул. Рогнединской в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент "Украинских новостей" с места событий.

"Около 18:20 от здания по адресу ул. Рогнединская, 7/11 начал распространяться дым. Через 5 минут на место происшествия прибыла пожарная машина, спасатели начали тушение пожара и протянули в здание пожарный шланг, около 18:35 прибыл еще один пожарный автомобиль", - сообщает журналист.

Также отмечается, что в указанном здании находятся 2 ресторана.

Напомним, что в Киеве возник пожар на Караваевых дачах, дымом заволокло Чоколовский бульвар.

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