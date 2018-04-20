Представители Государственной миграционной службы Украины (ГМС) планируют внедрить услугу по замене паспорта-"книжечки" на ID-карту. Обмен, как ожидается, можно будет делать по желанию.

Такую новацию планируется внедрить во втором полугодии 2018 года, передает ЮрЛига.

Сегодня такая замена возможна только в случае изменения фамилии, утраты паспорта или его порчи, а также по желанию при достижении 25-и 45-летнего возраста.

Также в ГМС напомнили, что граждане Украины по достижению 25-и 45-летнего возраста могут самостоятельно решать, вклеить фото в паспорт в форме книжечки, или оформить ID-карту.

Напомним, что в Украине больше не будут выдавать паспорта в форме книжечки.

Как сообщала "Страна", Гройсман пообещал выяснить, как членам экипажа "Норд" удалось тайно покинуть Украину.

Отметим, что в 2018 году 19 тысяч украинцев получили российское гражданство.