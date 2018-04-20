Европейский суд по правам человека в решении по делу "Лазорива против Украины" от 17 апреля 2018 года установил нарушение Украиной ст. 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни).

Согласно обстоятельств дела заявитель, Наталья Лазорива, была опекуном дочери своей сестры, которую лишили родительских прав. Заявительница проживала в городе Магадан (Россия). Некоторое время спустя сестра родила мальчика, о котором тоже не заботилась, и была лишена родительских прав. Тетя навещала мальчика и передавала ему еду и одежду, когда ребенок находился в детском доме в городе Черновцы.

Заявительница уведомила службу опеки и попечительства и администрацию детского дома о намерении стать опекуном мальчика и начала собирать необходимые документы.

До приезда заявительницы в Черновцы для установления опеки мальчика усыновила другая пара. Суд, принимая решение об усыновлении, аргументировал его тем, что оно было в интересах ребенка для воспитания в "стабильных жизненных условиях" и в "атмосфере гармонии".

Заявительница обжаловала это решение в апелляции, отметив, что суд:

- не учел того, что у мальчика были близкие родственники - сестра и тетя;

- не проверил его гражданство (ребенок был гражданином России, поскольку его мама россиянка), а потому не была соблюдена процедура, предусмотренная соответствующими международными договорами Украины относительно принятия иностранных граждан;

- не учел тот факт, что она уведомила службу опеки и попечительства о желании стать опекуном и о том, что она готовила для этого необходимые документы.

Суд апелляционной инстанции отклонил жалобу заявительницы на том основании, что решение об усыновлении не касается ее прав или интересов стать опекуном ребенка, или любых обязательств в этом отношении, которые в принципе могут быть предметом отдельного требования.

Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам отклонил кассационную жалобу на основании того, что не было доказано, что обжалуемое решение апелляционного суда было незаконным.

Наталья Лазорива подала жалобу в ЕСПЧ, указывая, что в ее деле были нарушены ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни), п. 1 ст. 6 Конвенции (право на справедливый суд), и просила заставить государство возместить ей 10 тыс. евро морального ущерба.

Рассмотрев дело, ЕСПЧ решил, что имело место нарушение ст. 8 и нет необходимости отдельно рассматривать жалобу в соответствии с п. 1 ст. 6 Конвенции.

В то же время Суд считает, что вывод о нарушении является достаточной справедливой компенсацией морального вреда, который заявительница испытала в этом деле. По решению государство обязано выплатить 215 евро судебных расходов.

Суд отмечает, что усыновление племянника заявительницы другими людьми представляет собой вмешательство в право на уважение ее частной жизни. Это обусловило нарушение связей с племянником и права на оформление опеки.

ЕСПЧ считает, что дело раскрывает процессуальную дисфункцию или вину со стороны украинской власти и судов. В частности, приняв решение об усыновлении ребенка, органы власти и суды признали намерение заявительницы стать ее опекуном, но не рассмотрели его должным образом.

Суды не смогли объяснить, почему усыновление ребенка более соответствовало его лучшим интересам чем опека, которую заявительница намеревалась установить; они полностью проигнорировали ее аргументы, несмотря на то, что она действовала в соответствии с их инструкциями.

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