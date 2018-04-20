Книги о Петре Порошенко под названием "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", которую издал беглый нардеп Александр Онищенко, уже доступна к заказу на немецком и русском языках.

Об этом говорится на сайте немецкой издательской группы Eulenspiegel.

Бумажная версия стоит 20 евро, а цифровая - 15.

На обложке – портрет Порошенко, жестом показывающий, что все хорошо. При этом он изображен на фоне флага, похожего на флаг Панамы – страны, в юрисдикции которой президент зарегистрировал свои активы.

Фото: eulenspiegel.com

Ранее "Страна" на правах эксклюзива опубликовала несколько глав из "Петра Пятого".

Так, в одной из разделов книги Онищенко расшифровывается разговор Петра Порошенко с экс-министром экологии Николаем Злочевским.

Эта "пленка", по мнению Онищенко, объясняют известную, но не разгаданную историю, как и почему были закрыты дела против беглого экс-министра экологии Николая Злочевского.

Далее "Страна" публиковала главу об операции "Труба", где рассказывается о том, как партия "Народный фронт" с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию.

И наконец, в очередной главе, которую опубликовала "Страна", сообщается о Радикальной партии Олега Ляшко, которая, как следует из откровений автора, действует в угоду интересам президента.

Напомним, 17 апреля глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что "газовое" дело в Онищенко и остальных шестерых фигурантов готово для направления в суд.

Еще Онищенко в книге раскрыл схему, по которой "Народный фронт" мог профинансировать свою предвыборную кампанию в 2014 году.