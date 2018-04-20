С 20 апреля между Россией и Украиной приостановлено соглашение о сотрудничестве в сфере информации.

Соответствующий документ МИД России опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"20 апреля 2018 приостановлено действие соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в сфере информации, подписанное в Москве 27 февраля 1998", - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко поручил подготовиться к выходу страны из СНГ. Также ранее сообщалось, что Украина откажется от всех соревнований на территории России.

Как сообщала "Страна", в Украине могут отредактировать истекающий в следующем году Договор о дружбе с Россией.

Судьба документа должна решиться осенью 2018 года.

Отметим, что у Порошенко назвали три сферы, в которых сохранят соглашения с Россией после выхода из СНГ.