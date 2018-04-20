С начала суток пятницы, 20 апреля, боевики совершили 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения – крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"К сожалению, вследствие вражеского огня один украинский защитник погиб. Еще один наш воин - получил ранение. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и его оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 пятницы, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

В частности, на Донецком направлении из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Лебединского, выпустив по украинским укреплениям 40 реактивных снарядов. Также поблизости Лебединского члены незаконных вооруженных формирований применили 82 мм минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме этого, из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов боевики открывали огонь по украинским военным у Широкино и Водяного.

Минометы калибра 120 мм НВФ применили вблизи Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие - в районе Шахты "Бутовка", Водяного, Песков и Опытного, а также стрелковое оружие - по военным у Авдеевки и Новотроицкого.

"На Луганском направлении из запрещенной 122мм артиллерии огонь велся по нашим опорным пунктам в районе Попасной, из вооружения БМП - под Крымским, а стрелкового оружия - вблизи н.п.Новолуганское", - говорится в сводке.

Фото: facebook.com/ato.news/

Как сообщала "Страна", в ОБСЕ признали, что ситуация в зоне конфликта на Донбассе далека от стабильной.

Мы говорили, что за сутки на Донбассе один боец ВСУ погиб и трое ранены.

Ранее в Луганске заявили об обстреле с целью сорвать парад 9 мая.