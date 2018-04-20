Национальный комитет (руководящий орган) Демпартии США подал многомиллионный иск в суд против правительства Российской Федерации, избирательного штаба президента США Дональда Трампа и сообщества разоблачителей WikiLeaks.

Об этом в пятницу, 20 апреля сообщила американская ежедневная газета The Washington Post.

Иск был подан в окружной суд Манхэттена (Нью-Йорк).

В нем говорится, что сотрудники предвыборной кампании нового президента США вступили в сговор с руководством России и российской военной разведкой, чтобы "навредить" кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон и помочь Трампу на выборах, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив полученные материалы.

"В ходе президентской кампании 2016 года Россия начала всеобъемлющую атаку на нашу демократию, и они нашли согласных (на сотрудничество - Прим.Ред.) и активных партнеров в числе работающих на кампанию Дональда Трампа", - заявил председатель Национального комитета Демпартии США Томас Перес.

"Истцы требуют миллионы долларов в качестве компенсации", - отмечает газета, не уточняя сумму.

Как сообщается, деньги им требуются для того, чтобы возместить ущерб, понесенный, по данным Демпартии, от хакерских атак.

Среди прочего в иске говорится о том, что за путешествие Трампа в Москву в 1980-х годах заплатил СССР.

В ходе предвыборной кампании 2016 года неизвестные хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на ход борьбы за пост президента.

Американские спецслужбы обвиняют в причастности ко взлому Россию.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер ведет расследование о неподтвержденном предполагаемом вмешательстве в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Трампа с Россией.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.

Как сообщала "Страна", американские выборщики проголосовали за Дональда Трампа. Он - новый президент США. Выборщики-республиканцы получали электронные письма и СМС, убеждавшие не голосовать за Трампа, но единодушно поддержали своего кандидата.

Напомним, что разведка США не предоставила реальных доказательств вмешательства России в выборы президента.