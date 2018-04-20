В соцсетях обсуждают скандал с депутатом Львовского горсовета, которая поздравила Адольфа Гитлера с днем рождения.

Представитель ВО Свобода Марьяна Батюк опубликовала у себя в Facebook "няшную" фотографию фюрера, назвала его "большим человеком" и привела две цитаты из "нацистской библии" Mein Kampf ("Моя борьба").

Позже Батюк удалила этот пост, а ее однопартийцы заявили, что страницу депутата, которая по совместительству работает школьным учителем истории, взломали "российские хакеры".

"Страна" собрала реакцию Сети на неожиданный камингаут националистки.

Кто такая Марьяна Батюк

28-летняя учительница истории и заместитель директора львовской школы №100 по воспитательной работе Марьяна Батюк стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году.

Она запомнилась инициативой вывешивания красно-черного флага ОУН-УПА на башне львовской Ратуши и на флагштоке на Высоком замке. Однако депутаты горсовета ее не поддержали.

Директор школы №100 Василий Староста сообщил, что проведет профилактическую беседу с Марьяной Батюк. "Я считаю, что это недопустимо, если человек пишет что-то, что противоречит политике государства и определенным международным нормам", - сказал он.

Сама Марьяна Батюк позже открестилась от поста на Facebook.

"Я шокирована тем, что сейчас происходит. Я ничего не писала и не распространяла. Очевидно, мою страницу взломали. Знаю, как и кто убивал мой народ. Я националистка. Как историк знаю, что нацистский и коммунистический режимы -это два огня между которыми украинцы боролись. Гитлер-преступник! Это моя позиция!"

"Для молодежи Гитлер - звезда из соцсетей"

Блогер Макс Бужанский допускает, что Батюк могли взломать. Но говорит, что все без тени сомнения поверили в это. А значит "Свободу" воспринимают как партию, которая способна на подобные выходки.

"Если на моей странице появится поздравление Гитлеру с днем рождения, мне не нужно будет объяснять, что меня взломали. Это будет ясно и так. Это всё, что я могу сказать об имидже Свободы".

"Надо что-то делать с имиджем партии, если практически все без исключения поверили в реальность поздравления", - вторит ему нардеп Борислав Береза.

Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский намерен требовать реакции правоохранительных органов на предполагаемое заявление Батюк.

"Данный факт является грубейшим нарушением законов Украины, издевательством над памятью миллионов погибших, преступлением против всех возможных этических и моральных норм. Украинский еврейский комитет будет требовать немедленной реакции от прокуратуры, правоохранительных органов и Министерства образования Украины".

"Удивительно, что никто так и не отважился предложить отмечать этот день на государственном уровне.

Дорогие патриоты, вам же хочется, я знаю", - иронизирует журналист Вячеслав Чечило.

Адвокат Елена Лукаш проводит параллели между нацистским планом "Ост" и действиями нынешних властей.

"Потери от правнуков фашистов достойны планов их дедов. Например, плана Ост.

За последние 4 года они своими "реформами" выжили из страны по разным оценкам от 7 до 10 млн. граждан", - пишет Лукаш. По ее мнению, сокращение численности украинцев за последние 4 года явно сопоставимо с потерями в ВОВ.

"Так то была Война. Самая кровопролитная и страшная за всю историю человечества. А сейчас это называется - реформы", - резмирует юрист.

Журналист Дмитрий Горулько считает, что для нового поколения украинцев, Гитлер - это не монстр, а селебрити.

"А разгадка одна. Выросло поколение, для которого Гитлер - это кто-то вроде селебрити из соцсетей. Как Оксимирон какой-нибудь. Отметишь в публикации, поздравишь старика, пошутишь - вдруг да и ретвита удостоишься, чем черт не шутит.

На самом деле, конечно, оттуда еще никто ретвитов не получал, но паттерн поведенческий примерно такой. Постиронисты непоротые".

Журналист Юрий Ткачев не верит, что страницу Батюк взломали и говорит о двойных стандартах.

"Если бы харьковская (например) учительница поздравила с днём рождения Путина, Ленина или, не дай бог, Сталина, она была бы уволена в 24 часа.

Львовской учительнице, поздравившей всех с днём рождения Гитлера, не будет ровным счётом ничего.

Она уже заявила, что её страничку взломали русские хакеры. А это, как известно, всё объясняет".

Журналистка Виктория Светлова не удивлена постом на странице Батюк:

"Ребята, а вы типа не знали, кто является идеологическим столпом для этой партии (ВО Свобода - ред.) и других подобных партий? Почему День победы для них не день победы, а день скорби и примирения (примирения опять же - лишь с одной из сторон второй мировой, и эта сторона - не СССР)? Вы не знали или просто не хотели знать?"