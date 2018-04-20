Из-за американских санкций против российской компании ОК "РусАл" мировые цены на алюминий могут взлететь до $3 000 за 1 тонну.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на прогноз исполнительного директора по сырьевым товарам UBS Wealth Management Уэйна Гордона в интервью агентству Bloomberg.

Он отметил, что скачок цен неизбежен, даже в случае увеличения поставок алюминия на мировой рынок из Китая. Через двенадцать месяцев цены опустятся до $2,4 за тонну, поскольку рынок стабилизируется.

"Необходимо больше данных о намерениях США в отношении российских компаний. Политики дают противоречивые сигналы о том, являются ли санкции против "РусАла" частью более широкомасштабных мер", - добавил топ-менеджер.

Он отметил также, что фундаментальные факторы указывают на напряженность с поставками на мировом рынке никеля. Также эксперт ожидает повышения цен на медь в ближайший год.

Аналитик Citigroup Трейси Ляо заявила, что санкции против "РусАла" приведут к "крупным перебоям с поставками (алюминия - Прим.Ред.) в краткосрочной перспективе". Текущие цены, по ее мнению, достаточны для мотивирования производителей, включая американских, на возобновление работы ряда производственных мощностей, приостановленных ранее. Если цены достигнут $3 тыс. за тонну, вероятно дополнительное восстановление производства.

"Наращивание выпуска может занять 3-6 месяцев у китайских компаний, а в остальном мире это обычно является более длительным процессом", отметила эксперт Citigroup.

Она полагает, что ралли (быстрый рост цен - Прим.Ред.) на рынках никеля и палладия вызывает вопросы, поскольку на них не оказывается влияние в плане поставок.

При этом аналитик ожидает, что нефть в 2018 году будет торговаться в диапазоне $60-70 за баррель и, вероятно, подешевеет до $50-60 за баррель в 2019 году.

"Котировки майских контрактов на медь в Нью-Йорке в пятницу, 20 апреля выросли менее чем на 0,1% - до $3,133 за фунт. Тем не менее, с начала 2018 года снижение цены составляет около 4,5% после того, как в конце декабря они находились близко к четырехлетнему максимуму", - отмечает Dow Jones.

В ходе торгов на LME в последний рабочий день текущей недели алюминий и никель подешевели примерно на 2,5%. Ранее на этой неделе цена алюминия достигала рекорда за семь лет - $2718 за тонну, а никеля - трехлетнего максимума.

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