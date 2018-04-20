Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 23 апреля 2018г до уровня 26,178455 грн/$1 по сравнению с 26,225963 грн/$1 на 20апреля 2018 г.

А вот курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,175 грн/$1 с 26,205 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,165-26,185 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 20 апреля аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,1785 грн/$1 с 26,226 грн/$1. Торговый оборот составил $380,5 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $405,34 млн.

Как сообщала "Страна", курс доллара в Украине растет второй день подряд.

Также мы писали, что Bitcoin за сутки резко вырос в цене и лидирует среди криптовалют.

Стало известно, что НБУ станет по-новому влиять на курс доллара в Украине.