В первый день мая украинцы отмечают День труда. Это официальный праздник, в который полагается выходной день.

Раньше он назывался День солидарности трудящихся и был посвящен борьбе рабочих за свои права. Но в прошлом году парламент Украины решил вымарать этот смысл и переназвать праздник по европейски.

"Страна" рассказывает об истории 1 мая и предлагает поздравления и открытки, которыми вы можете поздравить друзей и близких.

Что за праздник 1 мая

Этот день, который отмечается во многих странах мира, изначально назывался День международной солидарности трудящихся.

Он берет свое начало с 1886 года, когда в США рабочие устроили забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. В результате массовой демонстрации в Чикаго произошли кровавые столкновения с полицией.

В память об этом дне Парижский конгресс II Интернационала в 1889 году решил ежегодно проводить 1 мая демонстрации трудящихся. Впервые это произошло уже в следующем году, демонстрации прошли в Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии и других странах. В настоящее время праздник отмечается в 142 странах.

В Российской Империи впервые отметили Первомай в 1911 году. После революции, в 1918 году, праздник уже стал официальным. Он неоднократно менял свое название: Праздник международной солидарности пролетариата, Боевой праздник международного пролетариата, День всемирного праздника трудящихся.

Этот день долгое время имел политическую окраску. На демонстрации выходили с плакатами политиков и общественных деятелей, лозунгами и прочей идеологической атрибутикой. Но со временем это ушло в прошлое.

В последние годы демонстрации не проводятся, а развлечения ограничиваются ярмарками и другими увеселительными мероприятиями, характерными для теплого времени года. Большинство людей воспринимает этот праздник как дополнительный весенний выходной, когда можно отдохнуть, отправиться на пикник с шашлыками или поехать в село и заняться огородом.

В ноябре 2017 года Верховная Рада Украины переименовала праздник - День солидарности трудящихся превратился в День труда. Кроме того, был отменен выходной день 2 мая.

Это стало следствием отказа отказа от всего советского - даже там, где названия не были окрашены идеологически. При этом "солидарность трудящихся" была солью этого праздника - ведь его отмечали именно в честь того, что рабочие совместно защищали свои права. Теперешний же День труда выглядит безлико и не совсем понятно, что он вообще означает.

Поздравления с 1 мая

С Первомаем, с Днем труда!

С чудным настроеньем!

Будет пусть душа жива,

Счастья вам, везенья.

Пусть ваш труд другим несет

Пользу, вам же — радость.

А успех — он сам придет,

И все, о чем мечталось.

Поздравляем с Первомаем

Всех трудящихся Земли!

Отдыхаем, отдыхаем

В этот праздник мы!

Солнце ясное сияет,

Майский праздник отмечает.

Всем веселья и добра

В этот день нам всем желает!

С первомайской кутерьмой,

С шашлыками за рекой,

С первым семечком в земле

И с букашкой на земле!

С силой крепкою в ногах

И с работою в руках,

С миром, маем и трудом,

С майским шумом за окном!

С Первомаем поздравляю,

С днем труда! Я вам желаю

Долго жить, трудиться честно,

Отдыхать уметь чудесно.

Радоваться всем всегда,

Не сердиться никогда.

И врагов уметь прощать,

Все обиды забывать!