1 мая 2018 - картинки, открытки, прикольные поздравления с Первомаем
В первый день мая украинцы отмечают День труда. Это официальный праздник, в который полагается выходной день.
Раньше он назывался День солидарности трудящихся и был посвящен борьбе рабочих за свои права. Но в прошлом году парламент Украины решил вымарать этот смысл и переназвать праздник по европейски.
"Страна" рассказывает об истории 1 мая и предлагает поздравления и открытки, которыми вы можете поздравить друзей и близких.
Что за праздник 1 мая
Этот день, который отмечается во многих странах мира, изначально назывался День международной солидарности трудящихся.
Он берет свое начало с 1886 года, когда в США рабочие устроили забастовку с требованием 8-часового рабочего дня. В результате массовой демонстрации в Чикаго произошли кровавые столкновения с полицией.
В память об этом дне Парижский конгресс II Интернационала в 1889 году решил ежегодно проводить 1 мая демонстрации трудящихся. Впервые это произошло уже в следующем году, демонстрации прошли в Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии и других странах. В настоящее время праздник отмечается в 142 странах.
В Российской Империи впервые отметили Первомай в 1911 году. После революции, в 1918 году, праздник уже стал официальным. Он неоднократно менял свое название: Праздник международной солидарности пролетариата, Боевой праздник международного пролетариата, День всемирного праздника трудящихся.
Этот день долгое время имел политическую окраску. На демонстрации выходили с плакатами политиков и общественных деятелей, лозунгами и прочей идеологической атрибутикой. Но со временем это ушло в прошлое.
В последние годы демонстрации не проводятся, а развлечения ограничиваются ярмарками и другими увеселительными мероприятиями, характерными для теплого времени года. Большинство людей воспринимает этот праздник как дополнительный весенний выходной, когда можно отдохнуть, отправиться на пикник с шашлыками или поехать в село и заняться огородом.
В ноябре 2017 года Верховная Рада Украины переименовала праздник - День солидарности трудящихся превратился в День труда. Кроме того, был отменен выходной день 2 мая.
Это стало следствием отказа отказа от всего советского - даже там, где названия не были окрашены идеологически. При этом "солидарность трудящихся" была солью этого праздника - ведь его отмечали именно в честь того, что рабочие совместно защищали свои права. Теперешний же День труда выглядит безлико и не совсем понятно, что он вообще означает.
Поздравления с 1 мая
С Первомаем, с Днем труда!
С чудным настроеньем!
Будет пусть душа жива,
Счастья вам, везенья.
Пусть ваш труд другим несет
Пользу, вам же — радость.
А успех — он сам придет,
И все, о чем мечталось.
Поздравляем с Первомаем
Всех трудящихся Земли!
Отдыхаем, отдыхаем
В этот праздник мы!
Солнце ясное сияет,
Майский праздник отмечает.
Всем веселья и добра
В этот день нам всем желает!
С первомайской кутерьмой,
С шашлыками за рекой,
С первым семечком в земле
И с букашкой на земле!
С силой крепкою в ногах
И с работою в руках,
С миром, маем и трудом,
С майским шумом за окном!
С Первомаем поздравляю,
С днем труда! Я вам желаю
Долго жить, трудиться честно,
Отдыхать уметь чудесно.
Радоваться всем всегда,
Не сердиться никогда.
И врагов уметь прощать,
Все обиды забывать!