Заместитель главы президентской администрации Ростислав Павленко поехал в Стамбул (Турция) для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею обращения о предоставлении томаса об автокефалии православной церкви в Украине, которое накануне поддержала Рада.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

"Заместитель главы президентской администрации Ростислав Павленко сейчас находится в Стамбуле. Я не буду терять ни одного дня, мы передадим (обращение. – Прим.Ред.)", - сказал Порошенко журналистам во время рабочей поездки во Львов в пятницу.

Говоря о перспективах получения томаса, глава государства сказал: "Все может случиться, но я абсолютно убежден: на все воля Божья".

Как сообщала "Страна", ранее в РПЦ осудили церковную инициативу Порошенко.

Мы писали, что 19 апреля Оппозиционный блок заблокировал трибуну Рады во время обсуждения церковной инициативы.

Также "Страна" анализировала зачем Порошенко в который раз вспомнил о единой поместной церкви и получится ли ее создать.