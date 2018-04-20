В Раде хотят штрафовать собачников, которые не убирают за питомцами
В Верховной Раде подготовили законопроект, который вводит штрафы для собачников, которые не убирают экскременты за своими животными.
С текстом документа можно ознакомиться на сайте парламента.
Так, согласно данному законопроекту, за неубранные экскременты безответственные собачники могут заплатить штраф от 850 до 1700 грн. Кроме того, документ предполагает обязательное чипирование и регистрацию домашних животных.
Отдельным пунктом вводится запрет на разведение беспородных животных, предполагается их обязательная стерилизация. За нарушение этого пункта также придется заплатить крупный штраф.
Напомним, что в столице запретили выгул животных на территории школ, детских садов и больниц.
Как сообщала "Страна", в Харькове домашние собаки начали нападать на владельцев, пять человек пострадали.