В Верховной Раде подготовили законопроект, который вводит штрафы для собачников, которые не убирают экскременты за своими животными.

С текстом документа можно ознакомиться на сайте парламента.

Так, согласно данному законопроекту, за неубранные экскременты безответственные собачники могут заплатить штраф от 850 до 1700 грн. Кроме того, документ предполагает обязательное чипирование и регистрацию домашних животных.

Отдельным пунктом вводится запрет на разведение беспородных животных, предполагается их обязательная стерилизация. За нарушение этого пункта также придется заплатить крупный штраф.

Напомним, что в столице запретили выгул животных на территории школ, детских садов и больниц.

Как сообщала "Страна", в Харькове домашние собаки начали нападать на владельцев, пять человек пострадали.