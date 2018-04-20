Полиция округа Карвер (штат Миннесота, США) обнародовала документы, связанные с расследованием смерти певца Принца. Среди прочего было опубликовано видео из дома музыканта, в котором он был найден мертвым в апреле 2016 года.

Об этом сообщает TMZ.

Он был найден лежащим на спине перед дверями лифта в своем доме, поэтому редакторы видео решили закрыть эту сцену черным пятном.

В полиции решили завершить расследование смерти Принца и закрыть дело, которое было открыто в связи с тем, что причиной гибели стала передозировка обезболивающими препаратами, но рецепта на эти лекарства обнаружено не было. Следователи допросили врачей и сотрудников, работавших на Принца.

По данным New York Times, на пресс-конференции 19 апреля 2018 года адвокат округа Карвер-Кан Марк Мец заявил, что за два года не было выявлено никаких надежных доказательств того, что какой-то конкретный человек обеспечил Принца лекарствами, и уж тем более что в этом был некий злой умысел.

Смерть музыканта признана случайной. Дело закрыто.

Музыкант Принц умер 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет. Незадолго до смерти у него была запланирована встреча с наркологом.

Видео: youtube.com/TMZ

Напомним, по версии журнала Rolling Stone, в рейтинге самых сексуальных музыкальных клипов клип "Kiss" певца Принса занял второе место, уступив первенство видео"Wicked Game" Криса Айзека, в котором снялась датская супермодель Хелена Кристенсен.