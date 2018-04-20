Россиянин угрожал предпринимателю из Киевской области разглашением компрометирующих данных и вымогал у него $250 тыс. Об этом в пятницу, 20 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В правоохранительные органы обратился житель Киевской области, который сообщил, что неизвестный ему человек требует у него 250 тыс долларов США за неразглашение сведений, которые якобы могут повредить его семейной жизни и деловой репутации. В дальнейшем шантажист согласился уменьшить сумму выкупа с 250 тыс. до 7200 долларов США, после чего передать флэш-накопитель с компрометирующей информацией", - говорится в сообщении.

При получении указанной суммы вымогателя задержали в одном из ресторанов возле железнодорожного вокзала Южный.

Злоумышленник, который оказался 20-летним гражданином Российской Федерации, сразу после получения денег планировал сесть на поезд в Москву.

Задержанному объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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