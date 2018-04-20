В мировой рейтинге государств по военной мощи в 2018 году Украина заняла 29 место. До 2014 года наша страна занимала 21 позицию. Рейтинг ежегодно составляет организация Global Firepower.

При этом за минувший год поднялась на одну строчку среди сильнейших армий в мире, но все равно находится значительно ниже, чем до начала АТО.

По мнению составителей рейтинга, совокупная военная мощь Украины стоит между Грецией и Чехией. Пятерку сильнейших государств мира возглавили США. За ними следуют вооруженные силы России, Китая, Индии и Франции.

Индекс составляется на основе 55 критериев, которые определяют, насколько та или иная страна сможет вести боевые действия на суше, с моря и воздуха. В система подсчетов есть бонусы и штрафы.

Штраф не будет наложен, если страна, у которой нет выхода к морю, не будет развивать морские силы и наоборот.

Также в рейтинге не учитывался ядерный потенциал и членство в НАТО, они являются лишь бонусом. При этом минусом будет высокое потребление нефти, если страна ее не добывает. Учитывется и внешний долг, и плохие дороги.

Ключевым критерием в рейтинге является человеческий ресурс.

Как видно, первые места в рейтинге занимают страны с большим населением. Global Firepower насчитали в Украине 44 миллиона.

Фото: globalfirepower.com

Воздушные силы также являются одним из главных критериев.

В рейтинге указываетя, что у Украины есть истребители, штурмовики, бомбардировщики, транспортные, учебно-тренировочные самолеты и вертолеты.

Фото: globalfirepower.com

Военно-морские силы стали одним из тех якорей, которые тянут Украину вниз рейтинга. Украина была оштрафована за малоразвитый флот.

Авианосцев, эсминцев и субмарин у Украины ноль единиц; фрегатов, корветов и тральщиков - по одному. Также есть 12 патрульных катеров.

Фото: globalfirepower.com

По танкам Украина достаточно высоко стоит в рейтинге - 12 место среди всех.

Фото: globalfirepower.com

Нефтяной показатель говорит о том, насколько долго страна может участвовать в затяжном конфликте, вести войну или держать оборону. За большое потребление нефти применяют штрафы, чем меньше объемы - тем меньше наказание.

По данным Global Firepower, Украина каждый день добывает 32 тысячи баррелей, а потребляет 317 тысяч.

Фото: globalfirepower.com

Расходы на оборону в гривнах у Украины растут, однако в рейтинге они учитываются в долларах. За четыре года гривна упала в три раза.

Еще одно больное место каждой Украины - это размер внешнего государственного долга, который по данным Global Firepower, составил 125,3 миллиарда долларов, что на 2,4 миллиарда меньше, чем в прошлогоднем рейтинге.

Фото: globalfirepower.com

Стоит также отметить, что Украине находится в рейтинге сильнейших армий мира не только потому, что ухудшаются некоторые показатели, а еще и потому, что другие страны развиваются.

Видео: youtube.com/DW Ukrainian

Фото: globalfirepower.com

Как сообщала "Страна", по официальным данным в Украине на руках 1 000 0000 единиц зарегистрированного оружия.

Также мы писали, что Украина заняла 30-е место в рейтинге "50 самых могущественных вооруженных сил мира" по версии журнала Newsweek.