К 9 Мая телеканал «Интер» выпустит третью книгу о ветеранах Великой Отечественной войны – «Люди Победы. Наш полк». Каждый том этого уникального фотоальбома – это сто историй борьбы и Победы, сто лиц, сто судеб людей, которые прошли через войну, выстояли и победили.

Проект «Люди Победы» появился четыре года назад. Сначала это была рубрика в программе «Утро с Интером», в которой журналисты рассказывали о судьбах ветеранов Великой Отечественной войны, наших современников. В октябре 2015 года, к годовщине освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, была издана книга-фотоальбом «Люди Победы».

Издание имело большой резонанс, творческая команда получила множество благодарных отзывов и просьб продолжить проект. Работа не остановилась, и в прошлом году, накануне Дня Победы, был презентован второй том – «Люди Победы. Будем жить». Третья книга называется «Люди Победы. Наш полк».

«Наши герои – это люди Победы. Они смотрят на нас со страниц этой книги очень спокойно, уверенно, по-стариковски мудро. Эти люди знают, что такое идти на смерть за то, во что по-настоящему веришь. И они очень нужны нам сегодня – с их пониманием настоящей цены слова и поступка, с их правдой. Для нас – никто не забыт и ничто не забыто», – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.

В третьем издании собраны истории ветеранов со всех уголков Украины – от Закарпатья до Луганска. Им от 89 до 104 лет. Каждый из них хорошо помнит ту страшную войну – жестокую, кровавую, беспощадную. В их памяти навсегда отпечатались кровопролитные бои за Родину. Они и сегодня безошибочно назовут каждый город или село, которые освобождали, и каждого товарища, с которым шли к Победе.

«Наш полк – это герои книги, ветераны, победившие в Великой Отечественной войне. И все мы – рядом с ними, – рассказывает главный редактор телеканала «Интер» Антон Никитин. – Мы все сегодня в одном строю. Это наша война и наша Победа».

Герои книги рассказывают правду о войне, правду, которую невозможно исказить. К сожалению, с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. За время подготовки книги к печати не стало трех ее героев. Но их фотографии и их истории навсегда остались на страницах книги.

Самому старшему герою книги «Люди Победы. Наш полк» сегодня 104 года. Мефодий Михайлович Федоров вспоминает события войны со слезами на глазах: «Сколько сирот осталось после этой войны, сколько вдов, матерей, от горя почерневших. Я всегда молодым об этом рассказывал, чтобы знали и помнили. Никогда это не должно повториться. Мир, даже самый хрупкий, нужно беречь».

«Нынешнему поколению я бы пожелала не смотреть на Европу, а засучить рукава и построить свою страну такой, чтобы не надо было ехать на заработки, – сказала одна из героинь книги, 95-летняя Александра Алексеевна Грушко. – Любите свою Родину. По чужой земле не ходите: она жгучая. Ходите босиком по родной траве». Она была узницей Освенцима и каждый день видела, как гибнут сотни людей, осталась жива, но потеряла здоровье и не смогла иметь детей. Но как своих вырастила и воспитала пятерых детей погибшей сестры.

В каждой из жизненных историй ветеранов нас, людей другой эпохи, поражает то, что даже на войне они находили силы дружить, любить, верить. Им приходилось побеждать не только противника, обстоятельства, но и свой собственный страх, отчаяние, неверие и боль. Из горнила той войны они вышли победителями. И большое счастье, что сегодня они все еще рядом с нами и мы можем идти с ними в одном строю.

Все три тома книги-фотоальбома «Люди Победы» можно заказать на сайте «Наш полк» – http://polk.inter.ua/lyudi-pobedy/.