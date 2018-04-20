Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде разрешить прекращение гражданства Украины тех жителей аннексированного Россией Крыма, которые приняли участие в российских выборах. Об этом говорится в законопроекте №8297, зарегистрированном в Раде 19 апреля и обнародованном в пятницу.

Согласно законопроекту, получение российского гражданства жителями Крыма в результате противоправных действий оккупационной администрации (российских государственных органов и подконтрольных самопровозглашенных органов, узурпировавших власть) не будет считаться добровольным.

Однако оно будет считаться добровольным и станет основанием для потери гражданства Украины в случае использования избирательного или другого права, предоставляемого иностранным гражданством или выполнения обязанностей, возлагаемых иностранным гражданством, что подтверждается данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов или органов местного самоуправления иностранного государства.

Фото: rada.gov.ua

Также основанием будет использование при въезде/выезде и на территории Украины иностранного паспорта, что зафиксировано государственной пограничной службой или другим госорганом.

Как сообщала "Страна", Порошенко готовится лишать гражданства мигрантов со вторым паспортом - Саакашвили.

Мы писали, что депутаты хотят лишать гражданства за преступления против нацбезопасности.

Также ранее мы сообщали, что в Украине думают лишать гражданства за "ненависть к стране".