В пятницу, 20 апреля 2018 представители "Газпрома" направили в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c "Нафтогаз Украины" на поставку газа и транзит. Переговоры между компаниями "к результату не привели".

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на представителей российского монополиста.

"Газпром" готов вести переговоры с НАК "Нафтогаз Украины" о транзите газа после 2019 года (когда истечет срок действия текущего контракта - Прим.Ред.). Однако Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию", - сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года принял решение по арбитражному разбирательству по транзитному контракту. "Это решение нарушило баланс интересов ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и на транзит газа", - комментируют в "Газпроме".

5 марта "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже и предложил приступить к предусмотренным контрактами переговорам для поиска взаимоприемлемого решения.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Как сообщала "Страна", Украина почти в три раза нарастила импорт газа. Этот процесс проходил на протяжении апреля.

Отметим, что в Еврокомиссии обещают сохранить транзит газа через Украину после "Северного потока-2".