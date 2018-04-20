В Украину прибыла новая партия бельгийской вакцины от кори. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

В сообщении говорится, что новая вакцина против кори, которая поступила в Украину, называется Приорикс. Всего есть 800 тысяч доз.

По словам Супрун, это уже вторая партия, закупленная за государственный счет, поступившая в Украину в этом году. В регионы вакцины поедут в ближайшее время, заверяет глава Минздрава.

Поставку осуществил UNICEF Ukraine по заказу Министерства здравоохранения Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Минздрав отстранил директора "Укрвакцины" и собирается проверить предприятие.

Также мы сообщали, что Минздрав назвал области Украины, где люди больше всего болели корью.