Радикалы окружили Десятинный монастырь, но быстро ушли
Сегодня 20 апреля возле Десятинного монастыря около 12 человек, прячущих лица, приблизились к зданию церкви. Однако, никаких акций не проводили, и вскоре разошлись.
Об этом сообщила служительница храма корреспонденту "Страны".
Ранее праворадикальная организация С14 анонсировали проведение "тематических акций" под Десятинным монастырем Рождества Пресвятой Богородицы на 20-21 апреля.
"Подобная акция намечена на 20-21 апреля, – рассказал Координатор С14 News Сергей Мазур – Мы установим табличку с историей этого "МАФа", который захватил территорию и не имеет никакого отношения к истории Десятинки, мы расскажем о решениях киевской власти, о нарушении законодательства Украины".
Как сообщала "Страна", ранее в УПЦ заявили, что собрали 20 тысяч подписей в защиту Десятинной церкви.
Мы сообщали, что комиссия Киеврады поддержала снос часовни Десятинного монастыря.