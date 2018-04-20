Сегодня 20 апреля возле Десятинного монастыря около 12 человек, прячущих лица, приблизились к зданию церкви. Однако, никаких акций не проводили, и вскоре разошлись.

Об этом сообщила служительница храма корреспонденту "Страны".

Ранее праворадикальная организация С14 анонсировали проведение "тематических акций" под Десятинным монастырем Рождества Пресвятой Богородицы на 20-21 апреля.

"Подобная акция намечена на 20-21 апреля, – рассказал Координатор С14 News Сергей Мазур – Мы установим табличку с историей этого "МАФа", который захватил территорию и не имеет никакого отношения к истории Десятинки, мы расскажем о решениях киевской власти, о нарушении законодательства Украины".

Как сообщала "Страна", ранее в УПЦ заявили, что собрали 20 тысяч подписей в защиту Десятинной церкви.

Мы сообщали, что комиссия Киеврады поддержала снос часовни Десятинного монастыря.