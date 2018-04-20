Бабушкинский суд Днепра в режиме видеоконференции огласил решение об аресте водителя легковушки, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли девять человек.

Суд принял решение арестовать подследственного до 13 июня без права внесения залога.

Любопытно, что суд находился в совещательной комнате, где принималось решение, более шести часов.

Напомним, из-за плохого самочувствия возможного виновника ДТП, у которого обострилоь онкозаболеване, врачи не разрешили его везти в Днепр и во время заседания суда Бабушкинского района Днепра он находился в Саксаганском суде Кривого Рога и участвовал в происходящем в режиме видеоконференции.

17 апреля в Кривом Роге произошло столкновение легкового автомобиля Mazda, маршрутки с пассажирами и заводского автобуса. В результате страшной аварии погибли девять пассажиров маршрутки.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожье 19-летний водитель сбил прохожих на глазах у полиции и пытался сбежать.