В селе Матвеевка возле Запорожья массово отравились школьники. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

"В Матвеевском общеобразовательном ОВК "Вселенная" зарегистрировано групповое заболевание острой кишечной инфекцией. По состоянию на 19.04.2018 заболело пять учеников 5-а класса", - говорится в сообщении.

По предварительным данным эпидрасследования, дети отравились тортом с белковым кремом домашнего приготовления в понедельник, 16 апреля.

"Обратились за медицинской помощью: 18 апреля - 1 ребенок, 19 апреля - 4 ребенка", - добавили в лабораторном центре.

Сейчас в заведении проведены все необходимые противоэпидемические, в том числе дезинфекционные мероприятия, лабораторные обследования, а также установлено медицинское наблюдение за контактными лицами.

Как сообщала "Страна", более четырех десятков школьников слегли с кишечной инфекцией в селе под Харьковом.

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