Мэра Львова Андрея Садового не пропустили на встречу президента Петра Порошенко с "представителями культурной, общественной и бизнес-среды Львовщины". Один из охранников президента отказался пускать Садового в зал Львовского национального университета имени Ивана Франко под предлогом "закрытого формата мероприятия".

Об этом сообщила пресс-секретарь львовского городского головы Кристина Процак.

Не пустили на встречу Порошенко "с общественностью" и ряд пришедших на нее журналистов.

"Здесь только личная пресса (Порошенко - Прим.Ред.). Закрытое мероприятие. Видео потом предоставим", - слова охранника", - сообщила Процак.

Отмечается, что встреча Порошенко с "представителями культурной и бизнес-среды Львова" официально проходит в закрытом для прессы режиме.

Кристина Процак сообщила в комментарии журналистам, что мэра Львова в списке приглашенных не оказалось, поэтому его не пустили на встречу.

Журналисты ZAXID.NET уже обратились в пресс-службу Львовской ОГА с просьбой сообщить, кто составлял списки приглашенных на встречу с Порошенко и кто в них был включен.

Фото: facebook.com/hrystyna.protsak

Произошедшее во Львове оперативно прокомментировал народный депутат Украины Михаил Добкин.

"Мэра города не пустили на встречу с приехавшим во Львов президентом!))) НЕ ПУСТИЛИ!!! Фактически - опустили!", - отметил он.

"После этого удивить меня дебелизмом в работе АП (Администрации президента - Прим.Ред.) и таких же придурков из мэрии Садового будет трудно!)", - добавил Добкин.

Фото: facebook.com/Михаил Добкин

Как сообщала "Страна", Порошенко во Львове оконфузился во время открытия перинатального центра. Глава государства забыл как зовут погибшего в зоне АТО львовского военного и произнес в микрофон фамилию солдата только после подсказки помощников.

Ранее мы писали, что мэр Львова обвинил Порошенко в сведении счетов после высылки Саакашвили. Садовой напомнил Порошенко о приглашении Саакашвили и "хвастовством "дружбой" с ним".